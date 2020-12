Covid-19. Brasil divulga plano de vacinação com a CoronaVac, alvo de disputa política

O Brasil divulgou esta quarta-feira um plano de vacinação contra a covid-19 com a CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac, que está no centro de uma disputa política entre o Presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria.

Bolsonaro e Doria, que foram aliados nas eleições de 2018, tornaram-se rivais políticos após o governador 'paulista' demonstrar interesse em disputar as próximas presidenciais, em 2022, contra o Presidente que tentará a reeleição.

Bolsonaro vs. Doria

Com a chegada da pandemia, Bolsonaro e Doria adotaram posturas opostas. O Presidente brasileiro relativizou a perigosidade da covid-19 enquanto o governador 'paulista' tomou medidas duras para evitar a proliferação da doença e uma possível sobrecarga no sistema de saúde do estado.

Ao longo do ano, os dois governantes passaram a trocar palavras duras e iniciaram uma disputa política em relação à Coronavac, imunizante chinês testado no Brasil numa parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, instituição científica ligada ao governo regional de São Paulo.

Bolsonaro proibiu publicamente a conclusão de um acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, que classificou como "vacina chinesa do Dória".

No documento apresentado esta quarta-feira, o Ministério da Saúde não estima data para começo da vacinação, mas informa que negoceia a compra de milhões de doses de vacina contra a covid-19, incluindo a CoronaVac.

Segundo o Governo, os medicamentos serão distribuídos assim que forem aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estiverem disponíveis para a distribuição em todo o país.

Brasil deve receber 42,5 milhões de doses das vacinas

O executivo destacou que negoceia a compra de vacinas contra o novo coronavírus com os laboratórios Pfizer, Janssen, Bharat Biotech, Moderna, Gamaleya e o Instituto Butantan, que testa e fabricará a CoronaVac.

O documento do Governo brasileiro enfatizou que já foi acertada através da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e o laboratório AstraZeneca, que desenvolve um imunizante contra a covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, a compra de 100 milhões de doses desta vacina, com previsão de entrega até julho 2021.

O Brasil deve receber 42,5 milhões de doses das vacinas que fazem parte da Covax Facility, programa global liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Saúde disse que receberá 8,5 milhões de doses do imunizante da Pfizer até junho de 2021, sendo 2 milhões de doses para o primeiro trimestre, 6,5 milhões no segundo trimestre, 32 milhões no terceiro e 29,5 milhões no quarto trimestre.

Sobre o acordo com a Janssen, de quem o Brasil deverá comprar 38 milhões de doses de vacina, 3 milhões de doses devem ser entregues no segundo trimestre de 2021, 8 milhões no terceiro trimestre e 27 milhões no quarto trimestre.