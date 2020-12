Covid-19. Reino Unido vacinou 138 mil pessoas na primeira semana

Na primeira semana de vacinação contra a covid-19 no Reino Unido, 138 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina da Pfizer, segundo dados avançados pelo ministro da Saúde.

Na Rússia, o Governo afirma que a Sputnik V já chegou a todas as regiões do país e já foram administradas 150 mil doses nos grupos prioritários. Também os Estados Unidos já começaram a inocular os militares com as primeiras doses.

Na Argentina a aposta em vacinas como a da AstraZeneca e a Sputnik está a atrasar o processo de distribuição. O ministro da Saúde denuncia as exigências da Pfizer, principalmente a condição de imunidade judicial em caso de efeitos adversos da vacina.

Já no Brasil, Jair Bolsonaro parece ter ficado rendido às vacinas. O Presidente brasileiro convocou o país para apresentar o plano nacional de vacinação, mesmo sem datas ou sem uma vacina aprovada.

A chegada das vacinas aos países com menor rendimento estão agora em risco. Segundo a OMS e a GAVI, a falta de financiamento e a escassez de vacinas – que estão a ser disputadas entre os países mais ricos – pode atrasar a chegada de vacinas para 2024 em 91 países.