António Costa em isolamento profilático

O primeiro-ministro português está em isolamento profilático após ter estado na quarta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o Primeiro-Ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. No quadro da preparação da deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro, o Primeiro-Ministro realizou hoje de manhã um teste para deteção de Covid-19. O Primeiro-Ministro decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física. Mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância. O Primeiro-Ministro não apresenta quaisquer sintomas", segundo a nota do gabinete de imprensa.

António Costa fez esta manhã um teste ao novo coronavírus que já estava marcado há vários dias antes de partir para as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau, entretanto canceladas.

O Presidente francês Emmanuel Macron testou positivo à covid-19, anunciou hoje a Presidência francesa.

"O Presidente da República foi diagnosticado positivo para a covid-19 hoje. Este diagnóstico foi feito através de um teste PCR logo a seguir aos primeiros sintomas".

De acordo com as normas sanitárias em vigor em França, Macron ficará isolado durante os próximos 7 dias.

"Continuará a trabalhar e a assegurar as suas responsabilidades à distância", avança o Palácio do Eliseu.

A viagem prevista ao Líbano para a próxima semana foi anulada.

A mullher Brigitte Macron é uma doente de risco. Segundo o seu gabinete, não apresenta quaisquer sintomas e o teste que fez na terça-feira foi negativo.

No entanto, a primeira-dama ficará em isolamento profilático.

Primeiro-ministro francês com teste negativo mas em isolamento profilático

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, que esteve em contacto com Macron, foi "colocado em isolamento, embora não apresente nenhum sintoma da doença", anunciou esta manhã o seu gabinete.

"A sua agenda vai ser adaptada de forma a que possa trabalhar à distância durante os próximos sete dias. Como precaução, foi realizado esta manhã um teste PCR", explicou o palácio Matignon, cujo resultado foi negativo.

O chefe do Executivo fracês deveria hoje apresentar ao Senado o plano estratégico de vacinação contra a covid-19.

Chefe do Governo espanhol em quarentena até 24 de dezembro

O chefe do Executivo espanhol Pedro Sánchez também ficará em isolamento profilático até 24 de dezembro, disse hoje o seu gabinete. Sánchez e Macron reuniram-se na segunda-feira em Paris.

"Depois da informação fornecida pelo [Palácio do] Eliseu de que o Presidente francês, Emmanuel Macron, deu positivo no teste covid-19, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, irá suspender toda a sua atividade programada para os próximos dias, em conformidade com os protocolos de saúde", segundo comunicado de imprensa do gabinete do chefe do Governo espanhol.

Pedro Sánchez informou o rei, Felipe VI, que estará de quarentena até 24 de dezembro, altura em que terão passado dez dias desde a sua reunião com o Emmanuel Macron em Paris.

Christian Hartmann / Reuters

Presidente do Conselho Europeu em isolamento

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também esteve com Macron a 14 de dezembro no Eliseu, pelo que decidiu iniciar uma quarentena profilática.

Charles Michel "foi informado pelas autoridades francesas que não é considerado um contacto próximo [de Macron]. Faz regularmente testes [à covid-19] e o de terça-feira foi negativo. No entanto, como medida de precaução, o presidente vai ficar em isolamento", anunciou o porta-voz.

Christian Hartmann / Reuters

