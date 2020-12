Costa garante que está "bem e sem sintomas"

Quando soube que Emmanuel Macron tinha testado positivo à covid, António Costa preparava-se para participar numa reunião do Plano de vacinação do combate à Covid-19 no Palácio da Ajuda.

Ficou em isolamento, em S. Bento, manteve a agenda por vídeoconferência e será também à distância que, na tarde desta quinta-feira, vai estar no Conselho de ministros que vai reavaliar as medidas para o Natal e Ano Novo tendo em conta o decreto presidencial para o novo período do estado de emergência. António Costa "não apresenta quaisquer sintomas", de acordo com um comunicado do gabinete, enviado a meio da manhã às redações.

Teste já estava previsto

O teste que o primeiro-ministro fez esta manhã já estava marcado porque António Costa tinha agendada uma viagem oficial a São Tomé e à Guiné-Bissau, este fim-de-semana, com partida esta sexta-feira. Agenda que foi cancelada.

Devido ao contacto com Emmanuel Macron, o Primeiro-ministro voltará a ser testado nos próximos dias, seguindo indicação das autoridades de saúde. Por enquanto, o que refere o comunicado é que António Costa encontra-se em "isolamento profilático".