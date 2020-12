Covid-19. Joe Biden vai ser vacinado em público na próxima semana

O Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden, de 78 anos, vai ser vacinado contra o SARS-CoV-2 durante a próxima semana.

A informação é confirmada pela Associated Press (AP), que dá conta de que o próximo chefe de Estado norte-americano vai receber a vacina contra a covid-19 mais tardar na próxima semana e em público.

Mike Pence é vacinado já na sexta-feira

O vice-presidente cessante dos EUA, o republicano Mike Pence, de 61 anos, vai ser vacinado na sexta-feira, também "em público", no âmbito do lançamento da campanha de vacinação do fármaco da Pfizer e da BioNTech, que arrancou na segunda-feira.

Pence e também a mulher, Karen, vão ser vacinados para "aumentar a confiança dos norte-americanos", explicitou a Casa Branca através de um breve comunicado divulgado na quarta-feira.

Já o Presidente cessante, o republicano Donald Trump, que tem 74 anos, que esteve infetado, ainda não deu nenhuma indicação de quando poderá ser vacinado.

A vacina da Pfizer entrou em circulação nos Estados Unidos no início da semana, numa altura em que o país mais afetado pela pandemia já ultrapassou os 300 mil mortos e os 16 milhões de infetados.