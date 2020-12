Covid-19. Médicos pedem inclusão de pessoas com trissomia 21 na 1.ª fase de vacinação

A Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 enviou uma petição ao primeiro-ministro, António Costa, subscrita por um grupo de médicos, que pede a inclusão destes doentes na primeira fase de vacinação contra a covid-19.

O documento foi enviado na quarta-feira por um grupo de profissionais que tem acompanhado pessoas com trissomia 21, disse esta quinta-feira à agência Lusa uma fonte ligada a este processo.

"De acordo com o mais recente estudo internacional, a taxa de letalidade entre os sujeitos com trissomia 21 hospitalizados com idades superiores a 40 anos foi de 45%", de acordo com a mesma fonte.

A petição visa a inclusão dos cidadãos com trissomia 21, com mais de 30 anos, na primeira fase da vacinação antiSARS-Cov-2.

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, os peticionários alegam que as pessoas com trissomia 21 têm "uma prevalência muito aumentada de défices da imunidade".

Por outro lado, "experimentam um processo de envelhecimento precoce, expresso, não raramente, sobretudo a partir dos 35 anos de idade, por manifestações clínicas comparáveis com a doença de Alzheimer.

"Exibem também, amiúde, comportamentos de risco, motivados pelo défice cognitivo, expressos por uma menor capacidade de adoção de medidas de proteção", como o afastamento físico adequado do interlocutor, a utilização adequada de máscaras faciais ou a lavagem eficaz e regular das mãos, segundo a fundamentação que acompanha o pedido ao chefe do governo.

De acordo com os médicos, as situações de isolamento podem ter consequências emocionais devastadoras nestas pessoas.

Os clínicos estimam em cerca de 2.000 pessoas a população portuguesa com trissomia 21, acima dos 40 anos.

Vacinação na UE começa entre 27 e 29 de dezembro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou através do Twitter que a vacinação contra a covid-19 na União Europeia começa entre os dias 27 e 29 de dezembro.

"Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, a vacinação irá começar em toda a União Europeia", escreveu von der Leyen no Twitter.

O anúncio de Von der Leyen ocorre ainda antes de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter tomado uma decisão de autorização sobre a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech - a que começará então a ser aplicada na UE ainda este ano -, o que acontecerá na próxima segunda-feira, 21 de dezembro, uma semana mais cedo do que a data inicialmente prevista.

Comissão Europeia já anunciou que só necessita de um prazo de 48 horas a partir da decisão da EMA, e após consultas com os Estados-membros, para dar a sua 'luz verde' à colocação da vacina no mercado.

As entregas vão começar a 26 de dezembro nos locais onde estão a ser produzidas, na Bélgica e na Alemanha, e caberá a cada um dos 27 Estados-membros organizar e coordenar o plano para a vacinação.

Portugal pronto para começar a vacinação

O coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 garante que Portugal está pronto para começar a vacinação.

Francisco Ramos diz que a identificação das pessoas que constam dos grupos prioritários já está em curso, mas as marcações para as vacinas ainda não arrancaram.

Entretanto está a ser preparada uma campanha de sensibilização para a vacinação, que não será obrigatória. As doses, garante Francisco Ramos, vão chegar para todos.

Através da vacinação, e tendo em conta a análise dos peritos, Francisco Ramos acredita que Portugal pode chegar à imunidade de grupo no final da primavera ou início de verão. Ainda assim, lembra que nada vai mudar no imediato.