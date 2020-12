Covid-19. Trump telefonou a Macron para lhe desejar "pronto restabelecimento"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou esta sexta-feira ao homólogo francês, Emmanuel Macron, infetado com covid-19, para lhe desejar um "pronto restabelecimento", indicou a Casa Branca.

"O Presidente Trump desejou ao Presidente Macron um pronto restabelecimento e um rápido regresso a todas as suas funções", escreveu na rede social Twitter Judd Deere, porta-voz do executivo norte-americano.

Num vídeo de três minutos filmado com o seu 'smartphone', o chefe de Estado francês, disse esta sexta-feira sofrer de "cansaço, dores de cabeça" e uma "tosse seca".

Trump também já foi contaminado com covid-19 no início de outubro e teve de ser hospitalizado durante três dias em plena campanha eleitoral para as presidenciais de 3 de novembro, votação em que saiu derrotado pelo candidato democrata Joe Biden.