Madeira mantém planos para a passagem de ano, mas fogo de artifício deve ser visto de casa

Apesar do reforço das restrições para a passagem do ano no continente, a região autónoma da Madeira vai manter os planos que tinha para a passagem de ano.

O secretário Regional de Turismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus, realçou que o fogo de artifício deve ser visto a partir de casa ou dos hóteis.

Na baixa do Funchal, vai haver marcações com círculos no chão que permite o ajuntamento de apenas cinco pessoas do mesmo agregado familiar. Na rua, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de máscara é obrigatório.