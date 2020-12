Luzes de Natal fazem brilhar a baixa do Funchal

As 180 mil lâmpadas que vão iluminar o Natal até Janeiro acenderam esta terça-feira e marcam o início de uma época que, antes da covid-19, era de grande animação e muito convívio social.

Por causa da pandemia, mas também por causa da chuva, a maioria dos madeirenses optou por um passeio de carro para ver as luzes na baixa do Funchal, mas para há experiências que exigem a presença física como o um túnel de luzes com 100 metros.

Em 2020, os apelos são para festas mais contidas, em família e em casa.