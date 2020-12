Nova estirpe de coronavírus. Países europeus fecham fronteiras com o Reino Unido

Vários países europeus anunciaram, este domingo, que vão suspender os voos oriundos do Reino Unido devido à identificação de uma nova estirpe de coronavírus. Portugal está a acompanhar “com atenção” a evolução da situação epidemiológica em Inglaterra, mas ainda decidiu qualquer alteração às restrições previamente impostas.

Os Países Baixos e a Bélgica foram dos primeiros a anunciar a suspensão quer dos voos, quer dos transportes marítimos e comboios que ligam os países ao Reino Unido. A Itália anunciou posteriormente, assim como a Alemanha e a Áustria. A Irlanda vai impor também restrições aos voos e ligações de 'ferry'.

Ao final da tarde, também a Bulgária anunciou o fecho de ligações com o Reino Unido. A seguir foi a vez da França que proibiu a circulação com o Reino Unido por 48 horas. Segundo um comunicado do Executivo francês, esta restrição afeta tanto a movimentação de passageiros, como o transporte de mercadorias, seja ferroviário, aéreo ou marítimo.

Em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros começou por explicar que estava a aguardar por uma posição da União Europeia. No entanto, por volta das 20:00, o Governo anunciou que a entrada em Portugal de passageiros oriundos do Reino Unido passaria a estar restrita a cidadãos portugueses ou que residam legalmente no país, impondo ainda a obrigatoriedade de apresentação de um teste laboratorial negativo.

“Apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal”, pode ler-se num comunicado enviado à SIC Notícias.

Também Espanha pediu a Bruxelas uma resposta comunitária para evitar uma medida “unilateral” de bloqueio do tráfego aéreo.

Depois do anúncio dos Países Baixos e da Béliga, a presidente da Comissão Europeia reuniu, via online, com Emmanuel Macron, Presidente de França, e Angela Merkel, Chanceler alemã, para determinar uma resposta face à nova situação epidemiológica do Reino Unido, mas não foram anunciados quaisquer resultados.

Não é só na Europa que se estão a tomar medidas para evitar a propagação da nova estirpe. O Koweit irá também suspender a circulação de voos, assim como Israel que proibiu a entrada de cidadãos estrangeiros oriundos do Reino Unido e colocou restrições aos israelitas que regressem das ilhas britânicas. Ao chegar ao território de Israel devem instalar-se em hotéis geridos pelo Estado, onde permanecerão durante duas semanas em quarentena. A medida estende-se também a Dinamarca e à África do Sul, onde foram também identificados casos desta nova estirpe.

A nova variante de coronavírus foi detetada esta semana e os investigadores acreditam que esta estirpe do vírus tem uma transmissão cerca de 70% mais rápida do que a anterior. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, anunciou este sábado um conjunto de novas medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. Londres e a região sudeste e leste de Inglaterra passaram para o nível quatro de risco, o mais elevado da escala. As regiões ficam em confinamento, não podendo deslocar-se entre regiões.

Inglaterra avisou a Organização Mundial de Saúde sobre a identificação sobre esta nova estirpe. O vírus está a ser estudado para perceber se tem impacto na gravidade da doença e se irá interferir no processo de imunização pelas vacinas.

O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.075 mortes.