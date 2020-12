O mundo em estado de alerta devido ao aparecimento de nova variante do coronavírus

O aparecimento da variante do novo coronavírus volta a por o mundo em estado de alerta. Vários países apressaram-se a suspender os voos vindos do Reino Unido.

Mas há já outros países a confirmar a circulação de novas estirpes do vírus, como a África do Sul. A 501.V2, como é chamada a nova estirpe do vírus detectada, está a dominar a segunda vaga de infecções, que aumentam de forma mais rápida e ao que tudo indica, atinge pacientes mais jovens

com sintomas mais severos da doença.

A mutação do vírus foi também confirmada pela Austrália, que voltou a relatar um crescente número de novos casos no nordeste de Sydney.

Em todo o mundo os Estados Unidos e o Brasil continuam a ocupar o topo da lista dos paises mais afetados.