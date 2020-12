Nova estirpe do coronavírus: "É preciso menor proximidade para que se dê a transmissão"

Numa altura em que a Europa está a preparar-se para colocar em marcha um exigente plano de vacinação contra a covid-19, novos dados colocam o continente em alerta. Foi detetada, no Reino Unido, uma variante do coronavírus que, tudo indica, será 70% mais contagiosa.

O investigador do Instituto de Medicina Molecular esteve no programa Opinião Pública da SIC Notícias, onde explicou que a nova estirpe do SARS-COV 2 parece ser mais contagiosa, mas não necessariamente mais grave. Ou seja é "preciso menos tempo de exposição ou menor proximidade para que se dê a transmissão."

Miguel Prudêncio defende que a população deve reforçar os cuidados habituais de proteção contra a covid-19, como o uso de máscara.