Coronavírus. Nova estirpe não deve colocar em causa eficácia das vacinas

Os cientistas acreditam que a nova estirpe do coronavírus não será mais agressiva nem irá pôr em causa a eficácia das vacinas já existentes. No entanto, é ainda necessário realizar mais estudos para avaliar a resistência desta nova mutação do vírus.

A nova variante do SARS-CoV-2 foi identificada no Reino Unido e terá uma transmissão 70% mais rápida do que a estirpe anterior. Os investigadores ainda estão a analisar esta mutação do vírus, incluindo a Organização Mundial de Saúde.

As diferentes vacinas contra a covid-19 trouxeram um sinal de esperança no controlo da pandemia, e os especialistas acreditam que a imunização da população não está em causa.

Em Portugal ainda não há registo da existência desta variante do vírus, segundo avança o Instituto Ricardo Jorge.