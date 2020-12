Nova estirpe de coronavírus preocupa Europa a poucos dias do Natal

A poucos dias do Natal, muitos países da Europa estão a aumentar as restrições para o período festivo. A nova estirpe de SARS-CoV-2, anunciada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, está a preocupara os países europeus.

O perigo de um contágio muito mais rápido do que a variante do vírus anterior levou a que vários países tenham determinado a suspensão das ligações com o Reino Unido.

A Holanda foi o primeiro país a suspender os voos. No entanto, pode já ser tarde uma vez que, pelo menos um caso de covid-19 provocado por esta variante do novo coronavírus entre a população holandesa. Bélgica, Itália, Áustria seguiram o exemplo.

Por outro lado, Espanha defendia uma ação coordenada dos 27 Estados-membros, mas a União Europeia ainda não anunciou nenhuma decisão sobre este assunto. Emmanuel Macron e Angela Merkel reuniram-se com a presidente da Comissão Europeia durante a tarde deste domingo, via videoconferência, mas não foi anunciada nenhuma medida.

França e Alemanha avançam com a suspensão de voos oriundos do Reino Unido a entrar em vigor a partir da meia-noite. A Bulgária irá manter as suspensão das ligações até dia 31 de janeiro e a Irlanda junta às restrições as ligações de ferry.