Companhias que permitam embarque de pessoas sem teste à covid-19 vão ser multadas

O Governo ameaçou multar as companhias aéreas que, no Reino Unido, permitam o embarque de portugueses e residentes em Portugal, sem um teste negativo à covid-19.

No entanto, o decreto conjunto de cinco Ministérios estabelece, por outro lado, que os portugueses e os residentes no país podem viajar do Reino Unido mesmo que não tenham realizado um teste, sendo que depois terão de o fazer à chegada a Portugal.

Perante esta ameaça, várias companhias como a EasyJet e a British Airways cancelaram os voos. E a TAP recusou transportar passageiros sem um teste negativo.

Ao início da tarde desta segunda-feira, o Governo português tentou clarificar a situação através de um comunicado. Mas a questão da multa a aplicar às companhias aéreas não é esclarecida no texto e é o que as companhias invocam para não transportar passageiros e para cancelar voos.

Contactado pela SIC, o Ministério das Infraestruturas adianta que já foram dadas indicações às companhias aéreas de que as multas não vão ser aplicadas nos próximos dois dias, que é quando termina este período transitório.

A partir do dia 23, as companhias que permitam o embarque de pessoas que não tenham realizado testes à covid-19 passarão a pagar uma multa que vai até mil euros por passageiro.