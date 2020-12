Voos do Reino Unido. Autoridades permitem testes fora do aeroporto de Lisboa devido a filas

Os passageiros vindos do Reino Unido queixam-se da demora na realização dos testes à covid-19 à chegada ao aeroporto de Lisboa.

Esta segunda-feira, primeiro dia em que era obrigatório um teste negativo à covid-19, os passageiros que chegaram de Londres estiveram mais de duas horas à espera para fazer o teste no aeroporto.

Com o crescer das filas foi dada a possibilidade às pessoas de fazerem os testes por conta própria fora do aeroporto. Têm 48 horas para o fazer e têm de se manter em isolamento até saberem o resultado. A SIC falou com algumas pessoas a quem foi dada essa possibilidade.

Desde a meia-noite desta segunda-feira, a aterragem em território nacional para quem se descola do Reino Unido está apenas autorizada para cidadãos portugueses ou cidadãos legalmente residentes no país.

As restrições foram impostas pelo Governo para diminuir o risco de importação da nova variante do coronavírus, detetada no Reino Unido.