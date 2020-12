Covid-19. O contrarrelógio para distribuir as primeiras doses da vacina da Pfizer na União Europeia

Está em marcha o contrarrelógio para distribuir as doses da vacina da Pfizer/Biontech, aprovada na segunda-feira para todo o espaço europeu, para começar a vacinar 450 milhões de pessoas, a partir de domingo, dia 27 de dezembro.

O aeroporto de Bruxelas está em grande laboração para conseguir distribuir as doses da vacina fabricadas na Bélgica e na Alemanha. A primeira vacina aprovada no espaço europeu deverá chegar a cada um dos 27 Estados-membros, o mais tardar, no proximo fim de semana.

Com o Presidente Emmanuel Macron infetado, o ministro da saude francês mostrou que está tudo a postos no país para iniciar a vacinação. Face à presença provavel no territorio da nova variante, o país que serve de ligação com as ilhas britanicas precisa ainda da aprovaçao interna pela alta autoridade para a saúde, que deve ocorrer este sábado.

Sem especificar a quantidade, Singaura prepara-se para vacinar a totalidade da população de 5 milhões e 700 mil pessoas até ao final do primeiro trimestre.

Ainda sem vacinas, o maior aeroporto da Índia está a preparar-se para iniciar a distibuiçao mais de 5 milhoes de doses por dia para imunizar uma população total de mil e trezentos milhões de pessoas. O país já ultrapassou a marca dos 10 milhões de infetados.

Os Estados Unidos já começaram a administrar a segunda vacina. A primeira dose da Moderna foi dada a uma enfermeira que perdeu o pai para a pandemia. O país já administrou mais de 600 mil doses de vacinas contra a covid-19.