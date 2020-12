Vacina contra a covid-19. "Maior parte dos efeitos adversos são ligeiros e raros", garante DGS

Válter Fonseca, diretor dos Serviços de Qualidade na Saúde da DGS, garantiu esta terça-feira que os efeitos adversos da vacina contra a covid-19 são ligeiros e raros.

Válter Fonseca explicou também que entre os eveitos secundários da vacina mais frequentes estão as dores musculares e articulares e a febre ligeira.

Já a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta terça-feira que o início da vacinação contra a covid-19 é um sinal de esperança para o mundo.

"Este Natal, a ciência e o conhecimento alimentam a esperança de todo o mundo com o início da vacinação contra a covid-19" , disse a responsável da DGS.

Na conferência de imprensa, Graça Freitas apelou a "vacinar, vacinar, vacinar".

"Quando tivermos vacinas disponíveis temos de aproveitar essa oportunidade de controlar o vírus e de melhorar as nossas vidas".

Portugal começa a vacinação contra a covid-19 no próximo domingo, dia 27 de dezembro. Os primeiros a receber a vacina são os profissionais de saúde na linha da frente nos maiores hospitais.

O primeiro lote de vacinas chega esta semana com 9.750 doses.

Os especialistas sublinham que a vacina é fundamental para ultrapassar a pandemia, mas lembram que é apenas uma parte da solução.

Sobre a nova estirpe de coronavírus, o diretor dos serviços de qualidade na saúde da DGS garantiu que ainda não foi detetada em Portugal.

Válter Fonseca afirmou também que as autoridades de saúde estão a acompanhar "de perto" a situação.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que o primeiro-ministro, António Costa, está a cumprir as regras das autoridades de saúde.

Graça Freitas insistiu que António Costa não tem um tratamento diferente.

O primeiro-ministro foi considerado contacto com exposição de alto risco à covid-19, ficando em isolamento profilático na Residência Oficial até ao final do período de vigilância ativa de 14 dias.

"Na sequência da exposição a caso de covid-19, ocorrida no dia 16/12/2020, o primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e após avaliação de risco efetuada por Autoridade de Saúde, este foi considerado contacto com exposição de alto risco", afirmou em comunicado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)