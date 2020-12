António Costa continua em isolamento no Palácio de São Bento

António Costa continua em isolamento, depois de ter estado num almoço com o Presidente francês Emmanuel Macron, que testou positivo à covid-19. O primeiro-ministro está a dormir e a trabalhar no segundo andar da residência oficial.

Fonte do gabinete disse à SIC que Costa não voltou a sair do Palacete de São Bento desde que soube que Macron estava infetado. Tem estado a trabalhar a partir da residência oficial, sem ninguém por perto.

Desceu pelo menos uma vez à sala de videoconferências, situada na cave do palacete, para participar no último Conselho de Ministros e anunciar as novas medidas aprovadas para o próximo estado de emergência..

O primeiro-ministro continua sem sintomas e já realizou um teste, na quinta-feira de manhã, que deu negativo. Mas para saber se foi contagiado durante o almoço que teve, na passada quarta-feira, com o Presidente francês, Costa tem de aguardar mais uns dias

Terá de realizar um novo teste e, caso volte a dar negativo, poderá voltar para casa. As regras da Direção-Geral de Saúde implicam um isolamento de 14 dias depois de contactos de risco, de que entretanto não resultem testes positivos.

Para além do primeiro-ministro, também o chefe de gabinete e a assessora para os assuntos europeus estão em isolamento, uma vez que participaram no almoço com o Presidente francês.