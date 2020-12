Covid-19. Vacinação no dia 27 vai arrancar com lote "simbólico" de 9.750 doses

A campanha de vacinação contra a covid-19 vai arrancar com um lote "simbólico" de 9.750 vacinas a partir de dia 27 de dezembro, disse esta quinta-feira o primeiro ministro em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros.

"Neste primeiro lote que vai ser entregue ainda antes do final do ano são cerca de nove mil doses que vão ser entregues. É mais seguro, mais justo e mais compreensível podermos atribuir estas do primeiro lote, que é relativamente simbólico, para o arranque da operação, a um universo onde é mais fácil delimitar: um universo de 9.750 pessoas que poderão ser objeto da vacinação a partir do dia 27", afirmou António Costa depois da reunião do Governo em que foram avaliadas e ajustadas as medidas de contenção da pandemia no Natal e no Ano Novo.