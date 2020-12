Portugal com mais 63 mortes e 2.436 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta terça-feira mais 63 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.436 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.254 mortes e 378.656 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos menos 2.849 casos, num total de 67.577.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 3.095 doentes, menos 63 em relação a segunda-feira, das quais 508 em cuidados intensivos, mais 6 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm em vigilância 86.334 contactos, mais 1.185 relativamente a segunda-feira.

O boletim revela ainda que 5.222 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 304.825 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 63 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 15 ocorreram na região Norte, 26 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Centro, 4 no Alentejo e uma na Região Autónoma da Madeira.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi também a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (1.047).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 195.957 casos de infeção e 2.941 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 639 novas infeções, contabilizando-se até agora 122.074 casos e 2.156 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 428 casos, acumulando um total de 41.671 infeções e 889 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 232 casos, totalizando 9.405 infeções e 173 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 38 novos casos, somando 6.661 infeções e 64 mortos.

A Madeira registou 39 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.294 infeções e 10 mortes.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 13 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.594 infeções e 21 mortos.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 170.035 homens e 208.484 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 137 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.258 eram homens e 2.996 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos.

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira a vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19, horas depois da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento.

"Hoje [segunda-feira] acrescentámos um importante capítulo ao nosso combate contra a covid-19. Tomámos a decisão de disponibilizar aos cidadãos europeus a primeira vacina contra a covid-19. Concedemos autorização comercial condicional à vacina produzida pelo BioNTech e Pfizer", anunciou Ursula von der Leyen, numa declaração à imprensa desde a sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.

A Comissão Europeia autoriza assim a colocação no mercado da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.

Sublinhando que a autorização da Comissão Europeia ocorre depois de a EMA ter concluído que esta vacina é segura e efetiva contra a covid-19, ao cabo de um processo "minucioso", Von der Leyen adiantou que o laboratório da Pfizer na Bélgica começará a enviar as primeiras remessas de vacinas "nos próximos dias", e, tal como previsto pelo executivo comunitário, a vacinação pode assim arrancar entre 27 e 29 de dezembro em todos os países da União.

Na quinta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que a vacinação pode começar no dia 27 de dezembro em Portugal, uma intenção reafirmada pela ministra esta segunda-feira.

A nova variante do SARS-CoV-2 foi detetada pela primeira vez no final de setembro e é já responsável por mais de 70% dos novos casos de covid-19 em Londres e no sul de Inglaterra.

A nova variante é o resultado de uma série de mutações já identificadas e a eficácia das vacinas não está em causa.

A comunidade científica acredita que esta nova variante pode acelerar a transmissão do vírus em 70%, mas não a consideram mais agressiva ou mais letal.

NOVA ESTIRPE DE CORONAVÍRUS IDENTIFICADA EM VÁRIOS PAÍSES

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa, segundo as últimas informações.

Bélgica, Gibraltar (território britânico situado no extremo sul de Espanha e reivindicado por Madrid), Dinamarca e Austrália são os mais recentes países e territórios onde a nova variante do coronavírus responsável pela doença covid-19 foi identificada, cuja presença já tinha sido confirmada anteriormente nos Países Baixos, Itália ou na África do Sul.

NOVA VARIANTE DO REINO UNIDO É DIFERENTE DA DESCOBERTA NA ÁFRICA DO SUL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) esclareceu esta segunda-feira que a nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido não é a mesma que foi descoberta na África do Sul.

A confusão surgiu do facto de as duas estirpes terem sido identificadas quase em simultâneo.

"Os vírus sofrem mutação, é natural e temos que esperar por isso", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

