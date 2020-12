Covid-19. Portugal vai receber mais 70.200 doses da vacina até ao fim do ano

A ministra da Saúde, Marta Temido, fez esta quarta-feira um ponto de situação, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, sobre o plano nacional de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

Marta Temido anunciou que a Pfizer fez uma antecipação e vai entregar, no dia 28 de dezembro, mais 70.200 doses da vacina.

No total, Portugal recebe até ao fim do ano um total de 79.950 doses: estas 70.200 doses mais as 9.750 que já estavam previstas para dia 27.

“É um facto muito significativo e muito encorajador, que nos permite alargar o universo de profissionais a vacinar, concretamente os hospitais abrangidos, esperando nós atingir todos os hospitais do SNS com esta primeira entrega de vacinas”, afirmou Marta Temido.

A vacinação arranca no domingo nos 27 Estados-membros da União Europeia. Em Portugal, começa pelos profissionais de primeira linha.

