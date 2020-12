Vacinação contra a covid-19 em Portugal. O que é a sala de situação e como vai funcionar?

Está montada uma sala de situação, no Ministério da Saúde, que vai acompanhar o processo de vacinação durante todo o tempo que demorar.

A sala de situação reúne elementos do Ministério da Saúde, especialistas, forças armadas, PSP e GNR que vão acompanhar e controlar a chegada e distribuição das vacinas e os postos de vacinação ao minuto.

Aos computadores, vai chegar todos os dias o número de pessoas que estão a ser vacinadas, os profissionais de saúde envolvidos, a quantidade de vacinas que estão em cada posto de vacinação e informação sobre a distribuição da vacina.

Os locais de armazenamento de vacinas vão estar sujeitos a uma vigilância policial e o acesso é permitido a um número restrito de pessoas.

Portugal vai receber mais 70.200 doses até ao final do ano. A primeira entrega é no dia 26 de dezembro e a segunda dois dias depois, dia 28. O plano de vacinação arranca no domingo.