Covid-19. Uma visita guiada ao dispositivo de vacinação em Coimbra 

As vacinas da Pfizer contra a covid-19, que chegaram este sábado a Portugal, vão ser administradas a profissionais de saúde de cinco centros hospitalares.

Um dos centros hospitalares abrangido é o de Coimbra, onde o dispositivo de vacinação está montado no Hospital Pediátrico.

O repórter da SIC Nelson Mateus faz uma visita guiada ao local, acompanhado de Jacinto Oliveira, o gestor de risco do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Vacinação contra a covid-19. Ministra da Saúde diz que se abre "janela de esperança"

A ministra da Saúde diz que a chegada do primeiro lote de vacinas a Portugal abre uma janela de esperança.

Marta Temido lembra, no entanto, que ainda estamos no início do inverno e que há ainda muito combate ao vírus a fazer.