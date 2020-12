Covid-19. Primeiro lote de vacinas já está em Portugal

O primeiro lote da vacina contra a covid-19, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, chegou hoje a Portugal.

As 9.750 doses chegaram esta manhã à zona de Coimbra, de onde sairão durante esta tarde para os vários hospitais e onde amanhã arranca a vacinação.

As vacinas que chegaram este sábado a Portugal são destinadas aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

As vacinas foram transportadas numa carrinha de transporte especial.

Os camiões refrigerados com as doses previstas para países da União Europeia (UE) saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga da farmacêutica norte-americana, situada em Puurs, no nordeste da Bélgica, sob fortes medidas de segurança, com dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.