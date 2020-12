Saiba aqui quando poderá ser vacinado contra a covid-19

Os portugueses têm disponível desde dia 26 um portal dedicado ao processo de vacinação contra a covid-19, que visa esclarecer a população sobre "todos os detalhes" da campanha que arranca no domingo, anunciou o Governo.

O Ministério da Saúde adianta, em comunicado, que esta página disponibiliza toda a informação sobre a vacinação através de "uma linguagem simples e clara" respondendo às principais questões que têm vindo a ser levantadas desde o anúncio da chegada da vacina a Portugal.

"A vacina é eficaz?", "a vacina é segura?", "quais os diferentes tipos de vacina que serão administradas em Portugal; "quais os grupos prioritários?" são alguns exemplos das perguntas colocadas e que os portugueses podem ver agora respondida no portal.

"Além da resposta a estas perguntas mais gerais existe ainda uma área nesta nova página -- FAQ's -- onde se podem encontrar esclarecimentos quanto a aspetos mais específicos como os efeitos secundários das vacinas ou o que fazer após estar vacinado", refere o Ministério da Saúde.

Entre os principais destaques da página, encontra-se uma simulação que o utilizador pode preencher para ficar a saber em que altura será chamado pelo SNS para a vacinação.

Além desta ferramenta, são ainda disponibilizados os contactos e linhas de apoio que devem ser utilizados pelos cidadãos que queiram saber mais sobre o processo de vacinação.

A nova página, que já tinha sido anunciada pelo coordenador da 'task-force' responsável pela elaboração do Plano de Vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, está disponível no 'site' da Direção-Geral da Saúde e no portal do Governo "Estamos On" (https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/) e (https://covid19estamoson.gov.pt/vacinacao-covid19/).

Ao longo de 2021, a página, que foi concebida pelo Governo em estreita articulação com a 'task-force', a DGS e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, contará com atualizações periódicas quanto à execução da campanha de vacinação, bem como outras notícias de relevo e informações prestadas pela 'task-force', refere-se no comunicado.

O primeiro lote da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer-BioNTech chegou dia 26 de manhã a Portugal e contempla 9.750 doses destinadas aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Este lote de 9.750 doses será reforçado com a antecipação da entrega de mais 70.200 doses, que têm chegada prevista para segunda-feira, elevando o total disponível para administração até ao final do ano para 79.950 vacinas, segundo o Ministério da Saúde.

Entre dezembro e o primeiro trimestre de 2021, que corresponde ao período da primeira fase definida pela 'task-force' responsável pelo plano de vacinação, Portugal espera receber 1,2 milhões de vacinas, distribuídas por três períodos: 312.975 doses no acumulado de dezembro e janeiro, 429 mil doses em fevereiro e 487.500 em março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultantes de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.478 pessoas dos 391.782 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.