Vacina contra a covid-19. "É um alívio q.b., isto não vai terminar por aqui" 

A enfermeira Cristina Amaral diz que o início da vacinação em Portugal é uma "esperança" para travar a pandemia de covid-19 e acredita que, com o esforço conjunto, vai ser possível começar a "caminhar para uma normalidade que há muito desejamos".

Em entrevista à SIC Notícias, a enfermeira do São José mostra-se expectante com a vacina e diz que surge como a "luz ao fundo do túnel" para voltar à normalidade. Fala também no esforço acrescidos dos profissionais de saúde ao longo do ano.

A enfermeira diz que é um alívio o início da vacinação, mas ainda assim apela à necessidade de manter as medidas "que continuam a ser importantes", como a higienização das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social: "Temos de manter as precauções básicas".

"É um alívio q.b., mas não podemos descurar (…) Isto não vai terminar por aqui."

Covid-19. Primeiro lote de vacinas já está em Portugal

O primeiro lote das vacinas contra a covid-19 chegou este sábado a Portugal, ficando guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transposta as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 09:45.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde, Marta Temido.

A campanha de vacinação contra a covid-19 arranca no domingo em Portugal, à semelhança de outros países da União Europeia, a vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo SNS.