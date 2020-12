Portugal com mais 78 mortes e 1.214 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista este sábado mais 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 1.214 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.556 mortes e 392.996 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos menos 409 casos, num total de 69.769.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 2.790 doentes, mais 36 em relação a sexta-feira, das quais 513 em cuidados intensivos, mais 9 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm em vigilância 90.318 contactos, mais 225 relativamente a sexta-feira.

O boletim revela ainda que 1.545 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 316.671 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 78 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 30 ocorreram na região Norte, 32 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 8 no Centro, 7 no Alentejo e uma no Algarve.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi também a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (451).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 201.868 casos de infeção e 3.060 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 438 novas infeções, contabilizando-se até agora 126.713 casos e 2.275 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 148 casos, acumulando um total de 44-040 infeções e 934 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 85 casos, totalizando 10.213 infeções e 190 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 43 novos casos, somando 7.074 infeções e 65 mortos.

A Madeira registou 28 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.405 infeções e 11 mortes.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 21 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.683 infeções e 21 mortos.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 176.606 homens e 216.252 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 138 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.410 eram homens e 3.146 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.

Primeiro lote de vacinas já está em Portugal

O primeiro lote das vacinas contra a covid-19 chegou hoje a Portugal, ficando guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transposta as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 09:45.

Governo cria portal dedicado ao processo de vacinação

Os portugueses têm disponível a partir de hoje um portal dedicado ao processo de vacinação contra a covid-19, que visa esclarecer a população sobre "todos os detalhes" da campanha que arranca no domingo, anunciou o Governo.

O Ministério da Saúde adianta, em comunicado, que esta página disponibiliza toda a informação sobre a vacinação através de "uma linguagem simples e clara" respondendo às principais questões que têm vindo a ser levantadas desde o anúncio da chegada da vacina a Portugal.

"A vacina é eficaz?", "a vacina é segura?", "quais os diferentes tipos de vacina que serão administradas em Portugal; "quais os grupos prioritários?" são alguns exemplos das perguntas colocadas e que os portugueses podem ver agora respondida no portal.

"Além da resposta a estas perguntas mais gerais existe ainda uma área nesta nova página -- FAQ's -- onde se podem encontrar esclarecimentos quanto a aspetos mais específicos como os efeitos secundários das vacinas ou o que fazer após estar vacinado", refere o Ministério da Saúde.

JOSÉ COELHO

Ministra da Saúde diz que se abre "janela de esperança"

A ministra da Saúde diz que a chegada do primeiro lote de vacinas a Portugal abre uma janela de esperança.

Marta Temido lembra, no entanto, que ainda estamos no início do inverno e que há ainda muito combate ao vírus a fazer.