Covid-19 em Itália. Cidade que registou 1.º caso já recebeu a vacina

Em Itália, a cidade que registou o primeiro caso de covid-19 no país também já recebeu as primeiras vacinas contra a covid-19.

O país já registou mais de 2 milhões de casos de covid-19 e mais de 70 mil pessoas perderam a vida.

Apesar do otimismo que se vive com a chegada da vacina, o ministro da saúde italiano já tinha avisado que, se as pessoas não mantiverem os cuidados, o perigo de uma terceira vaga, ainda é real.