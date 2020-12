ONU pede libertação da jornalista chinesa que reportou surto inicial de covid-19 em Wuhan

A ONU apelou à libertação da jornalista chinesa independente Zhang Zhan, condenada esta segunda-feira a quatro anos de prisão por um tribunal de Xangai devido às informações que recolheu sobre o surto inicial do novo coronavírus em Wuhan, no centro da China.

O apelo dirigido às autoridades chinesas foi feito pela Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a ex-Presidente chilena Michelle Bachelet.

"Temos falado sobre este caso com as autoridades ao longo de 2020 e consideramos este caso com um exemplo das restrições excessivas à liberdade de expressão em relação à covid-19", afirmou a equipa de Michelle Bachelet numa mensagem publicada na rede social Twitter.