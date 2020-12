Pfizer adia um dia entrega de lotes da vacina a oito países da UE

A Pfizer teve de adiar, por um dia, a entrega do segundo lote de vacinas a 8 países da União Europeia, incluindo Espanha.

Segundo a empresa houve um problema no controlo da temperatura, no momento do envio, a partir da fábrica na Bélgica, mas já está resolvido.

O governo de Madrid diz que as 350 mil doses chegam terça feira de manhã.

