A pediatra e diretora da Unidade de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, Maria João Brito, confessa que ficou emociada ao receber a vacina contra a covid-19.



Já António Sarmento, diretor do serviço de infecciologia do Hospital de São João, a primeira pessoa a ser vacinada em Portugal, acredita que a escolha está relacionada com o serviço que representa.