Covid-19. Reino Unido é o primeiro país a aprovar a vacina da AstraZeneca

O Reino Unido aprovou o uso da vacina contra a covid-19 produzida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. É o primeiro país do mundo a autorizar o uso deste fármaco.



Esta é a segunda vacina a entrar no programa de imunização contra o novo coronavírus, iniciado a 8 de dezembro no Reino Unido. O país tinha já aprovado uma autorização de emergência para a vacina criada pela dupla Pfizer/BioNTech.

O responsável da AstraZeneca, Pascal Soriot, disse que "hoje é um dia importante para milhões de pessoas no Reino Unido que vão ter acesso a esta nova vacina" que "tem demonstrado ser eficaz, bem tolerada, simples de administrar e é fornecida pela AstraZeneca sem qualquer lucro".

A decisão foi tomada numa altura em que a região está a registar um aumento no número de casos provocados pela nova variante da covid-19, apesar das fortes restrições impostas.

Um grupo de especialistas deixa um apelo ao Governo britânico: as restrições não podem ser aliviadas e o fecho total do país deve ser decretado. O alerta é dos especialistas do grupo Independent Sage, que pedem ao Governo de Boris Johnson restrições como o fecho das escolas durante um mês, mais meios para aumentar a velocidade com que a população é vacinada e mais restrições para quem viaja de e para o Reino Unido.



O alerta tem também por base um estudo conhecido esta terça-feira, que diz que o Reino Unido tem de vacinar 2 milhões de pessoas por semana para evitar uma terceira vaga da covid-19.

O apelo ao Governo surge um dia depois de o Reino Unido ter atingido o pico máximo de infeções diárias. Esta terça-feira, foram registados mais de 53 mil casos e há, nesta altura, mais de 20.400 pessoas internadas, mais do que na primeira vaga da doença.

A tentar combater o vírus que não quer desaparecer, o Reino Unido revê esta quarta-feira os níveis de restrições em vigor.

Dado Ruvic

AstraZeneca garante ter "a fórmula vencedora" contra a covid-19

"Acreditamos que encontrámos a fórmula vencedora e como alcançar uma eficácia que, com duas doses, é tão elevada como as outras" vacinas, declarou o diretor-geral da AstraZeneca Pascal Soriot ao Sunday Times, garantindo uma "proteção a 100%" contra as formas mais graves da covid-19.

Dados publicados no início de dezembro na revista médica The Lancet indicaram que a vacina é 62% eficaz quando administrada em duas doses completas da vacina, mas 90% eficaz quando administrada metade da primeira dose seguida de uma dose completa na segunda.