A passagem de ano mais calma de sempre. Será assim numa Europa em confinamento

Na maior parte dos países europeus as autoridades impuseram medidas apertadas de confinamento, para a noite de passagem de ano, para evitar as festas e os ajuntamentos. Em muitas capitais não haverá fogo de artificio e será proibido circular nas ruas ainda antes da meia-noite.

Em França, foram mobilizados mais de 100 mil polícias e militares. Não haverá o tradicional espetáculo de fogo de artifício em Paris nem nas outras grandes cidades francesas. As autoridades querem controlar a propagação do vírus e travar o aumento do número de novos casos, em consequência deste período de celebrações.

No Reino Unido, o Governo subiu o nível de alerta nas regiões mais atingidas pela pandemia e o primeiro-ministro volta a pedir aos britânicos que sigam as regras e que festejem o ano novo em segurança e em casa.

Na Alemanha, sob confinamento até 10 de janeiro, o Governo proibiu os ajuntamentos e a venda de fogo de artificio. O ministro da Saúde afirma que esta será a passagem de ano mais tranquila a que a Alemanha alguma vez assistiu.

Em Itália, o país está todo em alerta vermelho, desde as 00:00 desta quinta-feira e até ao final do dia 3 de janeiro. São proibidas as festas publicas, ou privadas. Só as famílias que coabitem se podem reunir, em casa, e convidar, no máximo duas outras pessoas. O recolher obrigatório é entre as 22:00 e as 07:00.