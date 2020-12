Covid-19 no mundo. Vacinação é a principal preocupação de vários países

A poucas horas do fim de 2020, a vacinação contra a covid-19 continua a ser uma das principais preocupações dos Governos de vários países. Todas as estratégias são convocadas para convencer a população a vacina assim que ela chegar.

Uri Geller, um autoproclamado paranormal israelita, foi vacinado no último dia do ano. Ficou conhecido por, nos anos 70, aparecer em programas televisivos onde mostrou supostos talentos telepáticos. E mesmo no momento em que foi imunizado mostrou um dos seus truques.

Na China, o tempo é também de vacinar: as autoridades acabam de anunciar que a vacina nacional vai ser dada gratuitamente a todos os cidadãos chineses. No país, 2020 termina com apenas 25 novos casos de covid-19 e o registo do primeiro caso da variante detetada no Reino Unido, no início de dezembro.

No Brasil, a covid-19 parece não ser um problema para muitos, apesar da contínua subida do número de infetados com covid-19. Em pleno verão, as praias estão cheias.