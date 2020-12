Covid-19. Israel quer aumentar ritmo de vacinação para 250 mil por dia

Israel continua a rápida vacinação da população contra a covid-19: 800 mil pessoas já foram vacinadas, entre profissionais de saúde, autoridades policiais e cidadãos com mais de 60 anos ou doenças crónicas.

Neste momento 150 mil pessoas são vacinadas todos os dias, mas o objetivo é subir para 250 mil o número de pessoas a receber o fármaco diariamente. Foram criados 250 centros especiais para concluir a operação contra o coronavírus.

O ministro da Saúde israelita começou uma investigação sobre os efeitos secundários provocados pela vacina da companhia da Pfizer. Até agora 625 pessoas contactaram as autoridades médicas com diferentes tipos de sintomas. Em qualquer caso, praticamente todos os efeitos colaterais foram muito leves.

Em Israel há cerca de quatro milhões de vacinas da Pfizer e nos próximos dias vão chegar milhões de doses da companhia norte-americana Moderna e da britânica AstraZeneca.

O objetivo é alcançar o número de 2,25 milhões de vacinados até ao final de janeiro. Uma vez vacinadas as pessoas com mais de 60 anos ou com doenças crónicas, passam a ser vacinadas as pessoas com mais de 16 anos.