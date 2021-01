Aulas online para todos os alunos devido ao aumento de casos de covid-19 em Mêda

Por causa do aumento de casos em Mêda, a escola vai fechar nas próximas duas semanas.



As aulas vão funcionar em regime online para todos os alunos a partir do primeiro ano.

A decisão foi tomada pela Direção Regional de Educação, depois da proposta do delegado de saúde.



Portugal contabiliza este sábado mais 73 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.241 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.045 mortes e 423.870 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 76.675 casos, mais 1.686 em relação a sexta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2.858 pessoas, mais 52 do que ontem, e 492 em cuidados intensivos, mais 9.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 91.892 contactos, mais 365 relativamente a quinta-feira.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 1.482 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 340.150 pessoas.

Pandemia já fez 1.827.565 mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.827.565 mortos resultantes de mais de 83,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP) no domingo de manhã.

Os países com mais casos continuam a ser os EUA, a Índia e o Brasil.

