Covid-19. GNR desinfeta lar de Óbidos onde morreram dois utentes

Um surto de coronavírus no lar Palácio D'El Rei, no concelho de Óbidos, infetou 34 utentes e nove funcionários e provocou a morte de dois idosos, informaram este sábado as autoridades de saúde.

A Guarda Nacional Republicana está a desinfetar o lar. O surto no Lar Palácio D'El Rei, no concelho de Óbidos, no distrito de Leiria, foi detetado no início da semana, quando algumas pessoas manifestaram sintomas.

Cinco utentes da instituição "foram hospitalizados [no Centro Hospitalar do Oeste]" e os restantes "não apresentam sintomas muito gravosos, estando a ser acompanhados no lar", afirmou a delegada de saúde.