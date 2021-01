Covid-19. O que muda na Madeira a partir desta terça-feira

A partir de terça-feira está proibida a circulação entre as 23 horas e as 05:00 horas, na Madeira. O Governo da região tomou este domingo novas medidas, mais apertadas, para conter o aumento do número de infetados na região.

No que diz respeito à abertura das escolas na região, tendo a Madeira um universo de 52 mil elementos, entre professores alunos e funcionários, o executivo regional adotou medidas específicas para os três concelhos com "maior incidência de casos", nomeadamente, Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Nestes municípios, o reinício das aludas vai ocorrer de forma "progressiva", visando permitir que as autoridades de saúde efetuem uma "avaliação concentrada e dedicada da situação" e "à medida que as testagens forem sendo realizadas, os estabelecimentos de ensino serão abertos", destaca.