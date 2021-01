Arrancou o 2.º período. Pais e professores estão preocupados mas ministro garante condições

O segundo período de aulas começou esta segunda-feira. Até março, vai ter 55 dias.

As federações de pais e professores estão preocupados e sugerem um misto de aulas na escola e em casa. No entanto, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, diz que as escolas estão preparadas para aulas presenciais esta fase da pandemia.

A Fenprof sugere testes a toda a comunidade escolar.

Esta segunda-feira, o ministro da Educação anunciou que, na próxima semana, começa o reforço com fibra óptica da velocidade da internet nas escolas.