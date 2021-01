Covid-19. 78 infetados no lar da Misericórdia de Miranda do Douro

Há três novos surtos de covid-19 em lares de idosos do distrito de Bragança.

O de maior dimensão verifica-se na Misericórdia de Miranda do Douro, com 78 infetados. 61 são utentes do lar. A maioria está sem sintomas, mas há cinco casos mais graves. Um dos utentes está internado. O surto foi detetado depois de uma funcionária ter testado positivo.

Já num lar de S. Martinho de Angueira, também no concelho de Miranda do Douro, há oito casos positivos e no lar da Vila de Izeda, no concelho de Bragança, foram confirmados 17 infetados.

O distrito de Bragança tem 791 casos ativos.