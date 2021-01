Covid-19. Lentidão na vacinação em França e Alemanha deve prolongar confinamento

A Comissão Europeia está a negociar a encomenda de mais doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

A Alemanha deve prolongar o confinamento, pelo menos, até ao final deste mês.

O número de casos diários de covid-19 está a descer há três dias, mas as autoridades dizem que é porque estão fazer menos testes. Escolas, lojas, restaurantes e bares estão encerrados e o país pode adiar a 2.ª dose para vacinar já outras pessoas.

Ainda na Alemanha, foram invadidas pistas de esqui que estão encerradas.

O Papa Francisco condena quem fura o confinamento na Europa.

Em França, o Governo está a ser acusado de ser lento na vacinação.

Já a Noruega é um dos países europeus com menos infetados por milhão de habitantes. No entanto, o número de casos diários tem aumentado. Nos próximos 15 dias, as universidades ficam fechadas. No máximo só podem juntar-se 5 pessoas por casa. Os bares e os restaurantes estão proibidos de servir bebidas alcóolicas.