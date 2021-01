Covid-19. Preocupado com aumento de casos, Hospital de São João alerta para cuidados redobrados

Os efeitos do Natal e do ano novo já estão a sentir-se nos hospitais.

No Hospital de São João, no Porto, aumentou o número de infetados com covid-19. A urgência do hospital voltou a receber, em média, 100 suspeitas de covid-19 por dia, com uma percentagem de 25 a 30% de casos positivos.

As autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento de casos. O coordenador da urgência diz que é essencial redobrar os cuidados.

Começa esta semana a vacinação contra a covid-19 de mais 1.500 profissionais do Hospital de São João. Na última semana foram vacinados 2.500 profissionais de saúde.