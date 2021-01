Covid-19. Há mais de 400 surtos ativos em Portugal

Em Portugal, foram identificados 417 surtos de covid-19 ativos, segundo avança Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta o maior número de surtos, com 284, seguida da região Norte com 55. Os lares continuam a ser uma das principais preocupações.

“Estes surtos estão sobretudo identificados em estruturas residenciais para idosos”, complementa a diretora-geral.

O número de mortos continua a subir nos lares: na Santa Casa de Misericórdia em Mourão morreram três pessoas, na de Mértola são já 12 as vítimas mortais do novo coronavírus.

Tanto a Santa Casa da Misericórdia como a autarquia já pediram ajuda ao Governo para colmatar a falta de meios e recursos humanos para tratar os idosos, quase todos infetados.

Os utentes dos lares onde estão surtos ativos não vão ser vacinados para já. As vacinas que chegam nesta fase a 150 instituições dos concelhos com maior risco pretendem travar novos contágios em massa. Estão previstas ser vacinadas 12 mil pessoas, entre utentes e profissionais de saúde.