Governo dá parecer favorável à renovação do estado de emergência

O Conselho de Ministros, que esteve reunido por via eletrónica, deu esta terça-feira parecer positivo ao decreto do Presidente da República para a renovação do estado de emergência em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu esta segunda-feira os partidos com assento parlamentar e disse que queria uma renovação por um período mais curto, até estar na posse de todos os dados sobre a evolução da pandemia nas semanas de Natal e Ano Novo.

A Assembleia da República vai discutir e votar o documento esta quarta-feira.

O novo estado de emergência deverá vigorar entre os dias 8 e 15 de janeiro.

Portugal com mais 90 mortes e 4.956 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 90 mortes e 4.956 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.286 mortes e 436.579 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 80.183 casos, mais 175 em relação a segunda-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 3.260 pessoas, mais 89, e 512 em cuidados intensivos, mais 2 face a ontem.

As autoridades de saúde têm em vigilância 96.577 contactos, mais 1.828 relativamente a segunda-feira.

O boletim revela ainda que mais 4.691 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 349.110 pessoas.