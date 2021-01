Vacinação contra a covid-19. Costa lembra que UE depende da produção das farmacêuticas

O primeiro-ministro, António Costa, lembrou que a União Europeia está dependente da capacidade de produção das farmacêuticas.

"Não podemos vacinar com vacinas que ainda não recebemos. Vamos ter de ir acompanhando durante 2021 em função da disponibilidade da parte da indústria", afirmou.

António Costa lembrou que a União Europeia tem seis contratos assinados com farmacêuticas para vacinas contra a covid-19 e um calendário de entrega.

O primeiro-ministro falava esta terça-feira à tarde sobre a presidência portuguesa da União Europeia para os próximos seis meses. O presidente do Conselho Europeu e o primeiro-ministro reuniram esta terça-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para a abertura oficial da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.