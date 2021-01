Presidência portuguesa da UE. Costa revela as três prioridades

António Costa falou esta terça-feira sobre as três prioridades da presidência portuguesa da União Europeia para os próximos seis meses, a começar pela retoma da economia.

O presidente do Conselho Europeu e o primeiro-ministro reuniram-se esta terça-feira, no Centro Cultural de Belém, para a abertura oficial da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Depois do encontro, Charles Michel e António Costa visitam o Mosteiro dos Jerónimos onde foi assinado, em 1985, o Tratado de Adesão de Portugal à CEE, atual União Europeia.