Covid-19. "Situação atual mostra a necessidade de mecanismos excecionais", diz ministra

A ministra da Saúde disse esta quarta-feira que a situação epidemiológica em Portugal "mostra bem a necessidade de recurso a mecanismos excecionais", ou seja, o prolongamento do estado de emergência.

Portugal contabilizou esta quarta-feira mais 91 mortes relacionadas com a covid-19 e 10.027 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde.

Durante a intervenção no Parlamento, Marta Temido respondeu às críticas dos partidos sobre o estado de emergência ser "excessivo" e "desnecessário", dizendo que as medidas foram impostas com "proporcionalidade, contenção e com grande sentido de responsabilidade", para salvaguardar a saúde pública "num contexto especialmente agressivo".

A Assembleia da República debate e vota esta quarta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 15 de janeiro para permitir a manutenção das medidas decretadas para mitigar a propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

Na intervenção, a ministra da Saúde adiantou que em dezembro foram realizados mais de um milhão de testes à covid-19 no Serviço Nacional de Saúde, dos quais 59 mil foram feitos num só dia, 23 de dezembro.

Marta Temido revelou ainda que até terça-feira às 17:30 tinham sido vacinadas 42.035 pessoas em Portugal.