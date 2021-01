Portugal com mais 91 mortes e 10.027 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 91 mortes relacionadas com a covid-19 e 10.027 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foi assim registado um novo máximo diário de casos, tendo sido ultrapassados os 10 mil pela primeira vez.

O Presidente da República encontra-se em isolamento profilático preventivo depois de ter tido contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa "(...) encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", pode ler-se numa nota no portal da Presidência da República.

O elemento da Casa Civil infetado é Paulo Magalhães, assessor de imprensa do Presidente.

Arrancou esta manhã a vacinação em lares de idosos e unidades de cuidados continuados do distrito de Évora.

Das mais de 140 mil doses de vacinas que chegaram a Portugal, mais de 60 mil doses já foram distribuídas.

Ao final da tarde de terça-feira já tinham sido vacinadas mais de 32 mil pessoas.

A Assembleia da República vai debater e votar esta quarta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 15 de janeiro para permitir a manutenção das medidas decretadas para mitigar a propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

O projeto de decreto enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento na terça-feira, que produzirá efeito entre as 00:00 de 8 de janeiro, sexta-feira, e as 23:59 de dia 15 de janeiro, deverá ser aprovado com os votos favoráveis das bancadas parlamentares do PS e do PSD.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) recomendou hoje a utilização condicional da vacina da farmacêutica norte-americana Moderna para a covid-19 nos países da União Europeia em pessoas com mais de 18 anos.

Após esta autorização, o último passo para que a vacina possa ser de facto administrada é a aprovação pela Comissão Europeia.

Esta é a segunda vacina autorizada na União Europeia, depois da do consórcio Pfizer-BioNTech, que começou a ser administrada em 27 de dezembro em Portugal e em outros países europeus.

Pandemia já matou pelo menos 1.86 milhões de pessoas no mundo

A covid-19 já matou pelo menos 1.869.674 pessoas no mundo e infetou mais de 86.395.630 desde o início da pandemia em dezembro de 2019, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP de fontes oficiais às 11:00.

Pelo menos 53.992.400 pessoas já foram consideradas curadas.

Na terça-feira, 15.769 novas mortes e 759.669 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram nesse dia o maior número de mortes segundo os levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 3.936 novas mortes, Brasil (1.171) e México (1.065).

A Europa totalizou hoje, às 11:00, 596.360 mortes para 27.697.573 casos, a América Latina e Caribe 516.447 óbitos (15.919.646 casos), os Estados Unidos e Canadá 373.564 mortes (21.667.774 casos), a Ásia 222.559 óbitos (14.102.248 casos), o Médio Oriente 91.058 mortes (4.095.329 casos), a África 68.741 mortes (2.881.845 casos) e a Oceânia 945 óbitos (31.222 casos).

