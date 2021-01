Vacinação em lares e nos cuidados continuados. Ministra sublinha que é um momento de esperança

A ministra da Saúde acompanhou hoje o início da vacinação em Mora numa unidade de cuidados continuados. Marta Temido sublinha que este é um momento de esperança.

Esta semana serão vacinados os utentes de 20 unidades nos concelhos de maior risco.

Mora é o segundo concelho com a maior taxa de infecção da covid-19 e onde já morreram 16 pessoas num surto no lar de idosos de Cabeção.

Ao todo só este foco da doença já infetou 90 pessoas em Mora: 55 idosos e 35 funcionários da instituição.

Até sexta-feira, serão vacinadas 600 pessoas de sete lares e instituições do distrito de Évora.

A cerimónia desta manhã que marca o arranque da campanha de vacinação no Alentejo contou com a presença das ministras da Saúde e do Trabalho e Solidariedade.